Напишите сочинение на тему "Когда моя мама (сестра,сосед,дедушка и т.д.) училась в школе (начинала работать,воевала,путешествовала,отдыхала в горах и т.д.)Узнайте у старших о том,какой случай из их жизни им больше вс...

Напишите сочинение на тему "Когда моя мама (сестра,сосед,дедушка и т.д.) училась в школе (начинала работать,воевала,путешествовала,отдыхала в горах и т.д.)Узнайте у старших о том,какой случай из их жизни им больше всего запомнился .Попросите подробно рассказать о нем,выясните все непонятное.Нужно написать от имени журналиста!

"Время тянется так медленно, а пролетает так быстро"....Я услышала эту фразу в каком-то фильме... Действительно, время летит и всё меняет: наш возраст, предметы быта и обихода, вид нашего жилища,законы, виды транспорта, а самое главное - средства общения.Уже никто не пишет гусиными перьями, забыты школьные доски и абаки, перьевые ручки, во многих странах не знают уже, что такое телеграмма, вот и печатные машинки уходят в прошлое, везде распространены электронные средства общения, школы открыли компьютерные классы.