Напишите сочинение на тему ' моя любимая книга' напишите пожалуйста по книге Михаила Булгакова 'Белая гвардия' или по книге Эрин Хантер 'Коты-воители'

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Моя любимая книга "Коты-Воители". Она очень интересная и захватывающая! В ней рассказывается о котах, диких и домашних. Говорится, о том, как кошки видят наш мир, во что верят. Автор раскрывает нам всю глубину кошачей души. У диких котов и кошек, даже есть должности, и свои отдельные маленькие общества. И в каждом таком обществе, каждый кот (кошка), занат своим делом. Например у них "целитель", а у нас это будет врач. У них "предводитель", а по нашему глава (или Мэр). Советую прочитать ! ( вот, очень маленькое получилось....) Тоже любишь КВ???