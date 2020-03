Напишите сочинение на тему "Строгие родители -хорошо или плохо ?" 13-16 предложений. Заранее благодарю.

Строгость родителей - обычно проявление их заботы, переживаний. Например, мне моя мама не разрешает идти куда-то вечером, гулять до темноты, и я понимаю её доводы. Такая строгость нужна. Но всё хорошо в пределах разумного.<br />Быть строгим родителем и лишать ребёнка свободы - две абсолютно разные вещи. Если сыну или дочери постоянно что-то запрещать, то у них появляется непреодолимая жажда свободы. Как говорится, запретный плод сладок. Те дети, которым не дают права выбора, не могут отличить хорошее от плохого, потому что им всегда запрещали и то, и другое.<br />Взрослым часто сложно понять ребёнка, и это может привести к тяжелым последствиям в семье.<br />Думаю, что самое верное решение – это не протестовать, не бунтовать против авторитета старших, а находить компромисс и научиться доверять друг другу. Тогда все будут довольны и счастливы: и подростки, и их родители. The severity of the parents - usually a manifestation of their concerns, experiences. For example, me, my mom does not allow to go somewhere in the evening, walking up to the darkness, and I understand her reasoning. This rigor is needed. But all is well within razumnogo.Byt strict parent and child deprived of liberty - are two completely different things. If the son or daughter always something to forbid, that they have an irresistible thirst for freedom. As they say, the forbidden fruit is sweet. Those children who do not give the right to choose, can not distinguish good from bad, because they are always forbidden and that, and another. Adults are often difficult to understand the child, and it can lead to serious consequences in seme.Dumayu that the right decision - it is not to protest, not to rebel against the authority of the elders, and to find a compromise and learn to trust each other. Then everyone will be satisfied and happy: adolescents and their parents.