Напишите сочинение на тему :"Уважай мысли и чувства братьев своих"
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Напишите сочинение на тему :"Уважай мысли и чувства братьев своих"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважай мысли и чувства братьев своих...Они ведь все люди...Когда нибудь они тебе ответят тем же...Помогай людям...Они улыбнутся...И скажут тебе приятное слово "спасибо"...Они поблагодарят тебя...Ну а если ты не любишь мир...Подумай о других...Они же тоже скоро умрут...Жизнь коротка.
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