Напишите сочинение на тему :"Уважай мысли и чувства братьев своих"

Гость: Гость:

Уважай мысли и чувства братьев своих...Они ведь все люди...Когда нибудь они тебе ответят тем же...Помогай людям...Они улыбнутся...И скажут тебе приятное слово "спасибо"...Они поблагодарят тебя...Ну а если ты не любишь мир...Подумай о других...Они же тоже скоро умрут...Жизнь коротка.