Напишите сочинение на тему я заканчиваю 4 класс,пожалуйста очень надо!

Вот и подходит к концу учебный год. В этом году я заканчиваю начальную школу,перехожу в 5 класс. В это мне с трудом верится. Когда я учился в начальной школе,то мне очень нравилось.У нас всего была одна учительница,моя классная руководительница.Теперь в 5 классе до окончания школы,у меня будут преподавать разные учителя по своим профессиям.Мне будет интересно изучать новые предметы.Но я буду очень скучать по своей первой учительнице.