Напишите сочинение на тему:"Интересный случай из школы мамы,папы,бабушки,дедушки...Любого человека...."

Когда моя мама училась в школе, то все было совсем по-другому, не так как сейчас в школе... Было другое время, другое отношение к учебе и к учителям, другие возможности. Тогда не было интернета, и мама ходила в библиотеку, подбирала книги, писала от руки рефераты и доклады. Тогда не было в школе компьютеров, и не было уроков информатики. Тогда не выставляли оценки в электронный дневник. Учитель объяснял урок, не используя диск с видеофильмом. Мама никогда не видела компьютерной презентации. У учителя был только мел и тряпка. Оборудование кабинетов было старое, маме показывали очень мало опытов по физике и химии, а таблицы были старые и истрепанные. Но моя мама училась на одни пятерки. Она всегда сама выполняла все домашние задания, много читала, постоянно сидела в библиотеке и готовилась к урокам и экзаменам. Тогда не сдавали ЕГЭ, и все учили билеты. Знания были лучше. Ученики очень уважали учителей, относились к ним с почтением. Моя мама была пионеркой, а потом комсомолкой. Она собирала макулатуру и металлолом. На демонстрацию 1 мая и 7 ноября все ходили с красными флагами. Тогда было такое время. Сейчас все по-другому. Я не говорю: лучше или хуже. Просто мы должны быть рады тому, что мы имеем сейчас, и стараться быть честными, добрыми, целеустремленными. трудолюбивыми и порядочными людьми.