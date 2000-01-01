напишите сочинение на тему"невыдуманнный рассказ о себе" зарание спасибо

Невыдуманный рассказ о себе. Меня зовут(твоё имя). Мне(сколько тебе) Лет. Учусь в(какая у тебя) школе. Я (отличница, хорошистка и т.д). Мне очень(нравится, не нравится) учиться в школе. Я очень (люблю, не люблю) путешествовать! (если ты любишь путешествовать) Я была в (тех городах где ты была)! Там было очень(красиво, не красиво)(тепло, холодно) и (интересно или не интересно)!