напишите сочинение о том, каким к вы представляете рассказчика, по предлагаемому плану:а) кто такой рассказчик? б)как он относится к товарищам по кл ассу? в) почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? г) как сам герой оценивает свои поступки? д) каково авторское отношение к нему? ПОЖАЛУЙСТА, НЕ БЕРИТЕ СОЧИНЕНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

рассказчик-мальчик 12-13 лет,не отличник, а обычный мальчик, который любит футбол любит отдохнуть повеселиться(может даже вместо уроков) и, конечно не очень любит школу и не очень любит туда ходить 2)К товарищам по классу он относится по разному: к кому-то с положительно,может, даже с дружеским взаимопониманием,а к другим не очень положительно(примерно так, как сейчас двоечники и троечники относятся к отличникам) или с непониманием.с легким недоверием. 3)Харлампий Диогенович сравнил мальчика с Гераклом, потому что мальчик очень много сделал и ,ч то только не придумал для того,чтобы его не спросили. 4)Сначала герой рад,что может быть его не спросят, а потом как только ,его спросили.ему стало стыдно.Он понял, что учитель с самого начала знал,что мальчик не выполнил задания. 5)Я не могу определить точное отношение автора к нему.Но скорее всего оно не положительное и не отрицательное.Такое может быть с любым ребенком нашего времени.Это и пытается высмеять в этом рассказе.