напишите сочинение о том таким вы представляете рассказчика по предлагаемому плану:1)кто такой рассказчик.2)как он относится к товарищам по классу.3)почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом.4)как сам герой оценивает с...

напишите сочинение о том таким вы представляете рассказчика по предлагаемому плану:1)кто такой рассказчик.2)как он относится к товарищам по классу.3)почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом.4)как сам герой оценивает свои поступки.5)каково а