Напишите сочинение-описание про ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ ПРОШУУУУ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!!!По плану который внизу! 1.История Дымковской игрушки 2.Основная мысль сочинения 3.Силуэт фигуры,узоры(Рассказат какая она красивая(игрушка) как...

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Напишите сочинение-описание про ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ ПРОШУУУУ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!!!По плану который внизу! 1.История Дымковской игрушки 2.Основная мысль сочинения 3.Силуэт фигуры,узоры(Рассказат какая она красивая(игрушка) какие у неё узоры прекрасные и т.д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дымковская игрушка один из русских и старинных народных промыслов, глиняным художественным игрушкам более четырехсот лет.Эти игрушки связаны с весенним праздником свистуньей,население слободы Дымкова их лепили в виде коней,баранов,уток и других животных.Их красили в яркие цвета.Дымковская игрушка сделана руками,от лепки  до росписи процес  творческий,никогда неповторяющийся,для лепки испульзуют местную ярко-красную глину смешаную с песком.Дымковский петушок с ярко-красочными узорами в виде спелых ягод на тонкой веточке.Хвост как красочная радуга,а крылышки разресованые голубыми, полевыми цветочками.Что само говорит про праздник свистуньи.

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