Напишите сочинение по картине шишкина "рожь"lt;br /gt; План:lt;br /gt; 1. Описание природы.lt;br /gt; 2. Море золотой ржи.lt;br /gt; 3. Чем понравилось мне это картина.lt;br /gt; 4. Отношение художника к картине. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ...
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Напишите сочинение по картине шишкина "рожь"lt;br /gt; План:lt;br /gt; 1. Описание природы.lt;br /gt; 2. Море золотой ржи.lt;br /gt; 3. Чем понравилось мне это картина.lt;br /gt; 4. Отношение художника к картине. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! ЭТО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вижу на этой картине..... наверно это вечер. такое красивое небо. стоят зелёные сосна (или что там),садится солнце. поле совсем потемнело но зато когда будет день солнце поле будет ярким.
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