Напишите сочинение по одной из пословиц, подберите пример из жизни, расшифруйте с??ысл пословицы. 1. В колючем кустарнике не спрячешьсяю 2. Маленькое дело лучше большого безделья. 3. От хорошего братца можно ума набраться. ...

Русский язык

Напишите сочинение по одной из пословиц, подберите пример из жизни, расшифруйте с??ысл пословицы. 1. В колючем кустарнике не спрячешьсяю 2. Маленькое дело лучше большого безделья. 3. От хорошего братца можно ума набраться. 4. Большому кораблю бошьшое плаванье.

Автор: Гость