Напишите сочинение по одной из пословиц, подберите пример из жизни, расшифруйте с??ысл пословицы. 1. В колючем кустарнике не спрячешьсяю 2. Маленькое дело лучше большого безделья. 3. От хорошего братца можно ума набраться. ...
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Напишите сочинение по одной из пословиц, подберите пример из жизни, расшифруйте с??ысл пословицы. 1. В колючем кустарнике не спрячешьсяю 2. Маленькое дело лучше большого безделья. 3. От хорошего братца можно ума набраться. 4. Большому кораблю бошьшое плаванье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькое дело лучше большого безделья. Эта пословица означает что лучше сделать маленькое дело чем побездельничать
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