Напишите сочинение рассуждение на лингвистическую тему М.А.Кронгауз:"То,как мы говорим ,рисует наш речевой портрет. Этот портрет ,как и наше лицо,може т быть привлекательным и непривлекательным"

Я могу дать не большую мысль. если человек сквернословит, то к нему приличные люди не тянутся, и если он будет писать не культурные слова в письмах, в интернете, то человек который не разу его не видел, скорее всего представит его некрасивым, уродливым, и если уж когда-нибудь его увидит, то он будет отталкивать его от себя. А челочек у которого красивая и какая-то может необычная речь, всё будет наоборот