Напишите сочинение рассуждение на тему " Смелость"1)с начала значение из толкового словаря 2)свой комментарий 3)пример-аргумент из жизни
Напишите сочинение рассуждение на тему " Смелость"1)с начала значение из толкового словаря 2)свой комментарий 3)пример-аргумент из жизни
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Смелость что о ней говорить это то, что без чего не прожить в жизни я знаю что это если ты не можешь сделать то, что ты боишься но а надо , просто надо пересилить и сделать то, что тебе надо если бы не смелость небыло бы не того что прегодится в жизни ни того что со мной сои друзья это самое главное! И мои радители тоже со мной смелые полотому что и я такая?