напишите сочинение- рассуждение на тему "Как я понимаю храбрость?"

У каждого человека понятия о храбрости отличаются. Для кого то храбрость это подвергать свою жизнь опасности, искать приключения. А для других это умение отвечать за свои поступки, умение сказать правду, быть честным перед другими и самим собой. Храбрость это приблизительно то же, что а также мужество, решительность, отвага. Храбрость – это не отсутствие страха. Это полное присутствие страха вместе с смелостью просмотреть его. Храбрость есть у каждого человека, даже если он того не осознает.