Напишите сочинение-рассуждение на тему:Что такое самоотверженность, и почему она должна быть в человеке. Заранее спасибо:)

Для меня самоотверженность это "подвиг, а как мы знаем у каждого подвига есть свой герой". К сожалению в наше время мало таких людей которые задумываются о подобных словах. Но все же я верю что такие люди остались. Мы часто слышим по телевизору или радио как один человек спас другого. Мне кажется в этот момент человек мало задумывается о себе и в частности о своем здоровье. Мне кажется что доля самоотверженности есть в каждом из нас. Далеко не каждый способен решится совершить подобный поступок, но людям которые совершили его безусловно на душе стало спокойнее и легче. Самоотверженность неотъемлемая часть человека и человечества в целом.