Напишите сочинение-рассуждение. Объ­яс­ни­те, как Вы по­ни­ма­е­те смысл фраг­мен­та тек­ста:« И с точки зре­ния ре­зуль­та­тив­но­сти счёт пят­на­дца ть-шесть не так уж плох. Но я не про пят­на­дцать. Я про шесть ...»

"И с точки зрения результативности счёт пятнадцать-шесть не так уж плохо.Но я не про про пятнадцать.Я про шесть..."-заканчивает воспоминания учительница выпускного класса о событиях десятилетней давности,когда она попыталась найти своим первоклашкам "не родных,так близких",к сожалению,не со всеми детьми это удалось.И сегодня её душа болит за тех шестерых,кому не удалось помочь. Наблюдая за тем,"как других детей родственники забирали домой",учительница замечает "удивленные,печальные,непонимающие глаза" своим первоклашек-"печальных маленьких людей".Только сострадательный человек мог заметить всё то,что заметила эта начинающая молодая девушка. "Острые чувства вины" заставляют её помогать ребятам наладить "близкие контакты с другими людьми".Пусть у неё не всё получилось,но она не осталась стоять в стороне от детской беды,а старалась им помочь.И тем шестерым,за которых особенно болела душа.Не зря в конце повествования она слышит : "Мама Надя". Действительно,сострадание-особый человеческий талант,который-увы!-дан далеко не каждому.