Напишите сочинение рассуждение ,приведя два аргумента(1)После третьего урока, когда началась большая перемена и ребята ушли из класса, в дверях появил ась взволнованная практикантка Ерошкина. (2)Лицо у неё пылало, веснушки дрожали на носу. - (З)Здравствуй, мальчик, - тревожно сказала она. - (4)Ты дежуришь? (5)Толик кивнул. - (6)Я напишу на доске примеры, - сказала она, берясь за мелок, - а ты смотри не стирай! (7)И стала выводить округлые, красивые буквы. - (8)Только, пожалуйста, - выходя из класса, обернулась на пороге Ерошкина, - только, пожалуйста, приготовь тряпку. (9)Толик кивнул ей и побежал к крану. (10)Когда, намочив тряпку, он возвращался назад, прогремел звонок, и Толик вошёл в класс вместе со всеми. (11)Он кинул тряпку в ящичек - и обомлел: примеров на доске не было. (12)Их будто кто-то слизнул языком. (13)Он всё стоял, ошалело глядя на доску, когда в класс одна за другой вплыли нарядные студентки. (14)Шествие замыкала розовая от волнения практикантка. (15)Ничего не замечая, она простучала каблучками к столу, раскрыла журнал, но в это время сзади произошло движение. (16)«Камчатка» загудела, студентки заволновались и поплыли из класса обратно. (17)Печальное шествие замыкала практикантка Ерошкина. (18)Она громко сморкалась в кружевной платок, и Толику стало ужасно жалко её. (19)В класс ворвалась Изольда Павловна и, поднеся к глазам руку с часиками, сказала: - Быстро, кто это сделал? (20)Дверь распахнулась, и на пороге появился директор Михал Михалыч. (21)В мёртвой тишине директор прошёл по рядам и сел на последнюю парту. (22)Ещё один ученик. - (23)Ну что ж, - ледяным голосом сказала Изольда Павловна. - (24)Кто дежурный? (25)Толик поднялся, опустив голову, сознавая свою вину. (26)И в самом деле, подумай он про тряпку раньше, и всё бы было в порядке. - (27)О-о!.. - удивилась Изольда Павловна. - (28)Так это ты дежуришь, Бобров! (29)3начит, это ты стёр примеры с доски? - (30)Зачем? - растерянно спросил Толик. - (31)Ну не знаю, - ответила Изольда Павловна, - мало ли... (32)Толик вдруг разозлился. (ЗЗ)Ещё чего не хватало! (34)Он дежурный - и он же стёр. (35)Не много ли на одного? - (36)Я выходил смочить тряпку, - ответил Толик как можно спокойнее, - меня попросили. - (37)Н-нда!.. - недоверчиво произнесла Изольда Павловна, - ну ладно. (38)Директор и Изольда Павловна глядели в окна, и Толик всё больше чувствовал себя виноватым. (39)Каждый из ребят, наверное, про себя думает: «За что я тут мучаюсь, виноватого всё равно не найти, не сознается, так пусть отвечает дежурный: следить за доской он должен, с него и спрос!». (40)Урок кончился, прошла перемена, снова затарабанил звонок, и теперь должна была начаться литература. (41)А в классе стояла тишина. (42)Ребята переглядывались между собой, рассеянно улыбались. - (43)Долго мы будем сидеть? - спросила, осмелев, Маша Иванова. (44)Странно - директор пожал плечами. - (45)Кто-то виноват, а мы сиди! - осмелела Машка. - (46)А вот это плохо, - ответил директор, останавливаясь у доски, - очень плохо. (47)Вы должны быть как в поговорке: один за всех, и все за одного. (48)И дружить, и отвечать. (49)Всем за одного заступаться. (50)Всем за одного отвечать. (51) И одному за всех. (52)Толик посмотрел на директора с интересом: ему понравилось, как сказал Михал Михалыч. (53)То, что все должны отвечать за одного, давно известно, а вот что один за всех - это верно. (54)И страшно важно. - (55)Мы уже устали! - резко сказал директору Коля Суворов. (56)Михал Михалыч внимательно посмотрел на Колю. - (57)Ребята, - сказал он негромко, - я вам дам один совет. (58)Обещайте Изольде Павловне, что вы разберётесь сами. (59)И действительно, разберитесь сами, по-человечески. (60)И я ещё одно скажу, хотя эти слова, наверное, вам повторяют каждый день: вы - люди! (61)Он помолчал. (62)Класс притих, внимательно глядя на директора. - (63)Всё бывает с людьми, - сказал директор, - но из любого, самого нехорошего положения человек должен выйти с честью, потому он и человек. (По А. Лиханову) Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) - писатель и общественный деятель. Тема подготовки растущего человека к преодолению трудностей, даже тягот, которые выпадают на долю совершенно ещё невзрослых людей, стала главной в его творчестве и нашла отражение во многих произведениях, таких как «Чистые камушки», «Последние холода», «Мой генерал» и др.