Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Абрама Борисовича Шапиро "Основная роль пунктуации - обозначение тех смысловых отношений и оттенков, которые не могут быть выражены лексическими и синтакси...

Известный языковед Абрам Борисович Шапиро утверждал: "Основная роль пунктуации - обозначение тех смысловых отношений и оттенков, которые не могут быть выражены лексическими и синтаксическими средствами". Попробуем доказать истинности приведённого высказывания. Прежде всего необходимо разобраться, что же такое пунктуация. Пунктуация - это раздел науки о языке, изучающий систему знаков препинания и правила их постановки. Функции знаков пунктуации весьма обширны. Это и выделение простых предложений в составе сложных, и указание на присутствие различных синтаксических конструкций (обособленные и однородные члены, обращения, вводные слова и предложения, сравнительные конструкции и т. д.), и указание на пропуски текста и на эмоциональное отношение к отдельным словам и словосочетаниям. И это, разумеется, ещё не все функции. Попробуем понять важность знаков пунктуации на примере одной из глав романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" - "Максим Максимыч". Обратим внимание на следующий отрывок текста: "Первый день я провёл очень скучно; на другой день рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!.." В данном абзаце несколько раз встречается многоточие, что указывает на незавершённость мысли и некоторую рассеянность рассказчика. Также здесь трижды используется вопросительный знак. Это помогает расставить смысловые акценты и укать на восклицательную интонацию. Точка с запятой разделяет простые предложения в составе сложного, связанные бессоюзной связью. Запятые выделяют сравнительный оборот (предложение №4) и простые предложения в составе сложноподчинённого (предложение №6). Таким образом, знаки пунктуации действительно могут обозначать различные смысловые отношения.