Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Ирины Борисовны Голуб:"Однородные члены предложения являются не только средством стройног о,логического изложения мысли,но и ярким источником речевой образн...

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Ирины Борисовны Голуб:"Однородные члены предложения являются не только средством стройног о,логического изложения мысли,но и ярким источником речевой образности" (ГИА-2015 под редакцией Н.А.Сениной.)