Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Николая Максимовича Шанского:"При анализе слова нельзя определить ни его родственников, н и его морфемного состава, если мы не опознали содержащегося в нем корня"

"часть речи, причастная глаголу, в образе прилагательного". эти слова пренадлежат великому Владимиру Ивановичу Далю,на вопрос который он ответил,что такое причастие. Причастие-самостостоятельная часть речи,которая скрашивает нашу речь и ,безусловно, причастия отличаются от прилагательных не только наличием признаков глагола(вид, время, возвратная форма и др.), но и своим значением. Например,сравнить словосочетания: синее небо- синеющее небо. Причастия же выражают такие признаки, которые развиваются во времени(синеющее,краснеющее, помолодевшая). Такие признаки предмета создаются действием, на которое показывает причастие через свою глагольную основу. Например: синеющий- это такой, который синеет. Причастие не только показало признак , но и выразило действие.