Напишите сочинение-рассуждение.Объясните,как вы понимаете смысл предложения текста:"И если уж ты оказался смешным,хотелось во что бы то ни стало доказ ывать,что ты хоть и смешной,но не такой уж окончательно смехотворн...

Напишите сочинение-рассуждение.Объясните,как вы понимаете смысл предложения текста:"И если уж ты оказался смешным,хотелось во что бы то ни стало доказ ывать,что ты хоть и смешной,но не такой уж окончательно смехотворный". Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста,подтверждающие ваши рассуждения. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.