напишите сочинение-рассуждение,раскрывая смысл высказывания Людмилы Алексеевны Введенской:"В русском языке немало слов,которые передают положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету мысли".

Я считаю, что слово раскрывает нечто больше, чем смысл. Многие слова происходят от однокоренных слов, это так же помогает нам понять большее. Так же возможности нашего мозга почти безграничны, конечно в грани реальности. И наш мозг пытается закодировать, информацию, которую получил.