Напишите сочинение -рассуждение 15.2. Как вы понимаете предложение :"-Ах, Пушкин!-пов??орял он. -Ведь я знаю, что ты добрый друг! Сочинение 15.2 Цыбулько 1 вариант. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

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Напишите сочинение -рассуждение 15.2. Как вы понимаете предложение :"-Ах, Пушкин!-пов??орял он. -Ведь я знаю, что ты добрый друг! Сочинение 15.2 Цыбулько 1 вариант. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость