Напишите сочинение -рассуждение 15.2. Как вы понимаете предложение :"-Ах, Пушкин!-пов??орял он. -Ведь я знаю, что ты добрый друг! Сочинение 15.2 Цыбулько 1 вариант. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Русский язык
Напишите сочинение -рассуждение 15.2. Как вы понимаете предложение :"-Ах, Пушкин!-пов??орял он. -Ведь я знаю, что ты добрый друг! Сочинение 15.2 Цыбулько 1 вариант. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько слогов в слове библиотека
Ответить
Другие предметы
Слова которые начинаются и заканчиваются на р
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение про казахская игру "Ханталапай"
Ответить
Русский язык
12 баллов помогите очень срочно!!!!! составьте 3 предложения с однородными членами
Ответить
Химия
1)Определить класс веществ и дать название LiOH, SO2, H2CO3, MgO, HCI, NaOH. 2)Определите степен?? окисления элементов в данных соединениях. а)...
Ответить