Напишите сочинение рассуждение на тему городской житель редко встречается с землей. пожалуйста. очень надо

Гость: Гость:

Я живу в городе.Но в селе, вернее в двух километрах от небольшого села, у меня есть дача - старенький домишко , а около него земля под сад и огород. Уже зимой, в январе , очень хочется уйти отгородского шума и суеты, поехать посмотреть, а как там, в селе. А там- снега, домишко замело по крышу. В саду цепочки следов, не то кошка пробежала, не то ещё какой зверёк... Тихо. Ранней весной тоска по земле заставляет горожанина высаживать семена на рассаду. И это можно видеть в окнах домов. Городской житель редко встречается с землёй, и это правда... Но тот, кто тоскует по ней, неприменно находить удовольствие в её обработке, в наслаждении тем, что даёт она, благодарная земля, возделанная собственными руками. Каждый день мы ходим по нашей земле, пусть даже асфальтированной. Просим у нее благословения и богатства. Ведь богаче земли ничего нет на свете! Городской житель, также как и сельский и любой человек нашей планеты должен быть благодарен за каждый свой вздох , за каждый день, час, миг проведенный на нашей ЗЕМЛЕ! Городской житель редко встречается с землёй.Он живёт в суете,в бурном потоке.Он не дышит свежим воздухом,не ведёт здоровый образ жизни.под ногами такой человек не видит русскую землю,а он видит только асфальт.