Напишите сочинение-рассуждение о значении и стилисмических оттенках суффиксов в приведённых однокоренных существительных. Подбирите сложные слова с корнем звер
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Напишите сочинение-рассуждение о значении и стилисмических оттенках суффиксов в приведённых однокоренных существительных. Подбирите сложные слова с корнем звер
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Слова Звероводство,зверопромышленник,зверосовхоз,звероферма,звероловство
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