Напишите сочинение-рассуждение по тексту Аракчеева Однажды я прочитал удивител??ную книгу. (2)В ней рассказывалось, как мальчик и девочка, Карик и Валя, забрались в лабораторию знакомого профессора и выпили какую-то вкусную ро...

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Напишите сочинение-рассуждение по тексту Аракчеева Однажды я прочитал удивител??ную книгу. (2)В ней рассказывалось, как мальчик и девочка, Карик и Валя, забрались в лабораторию знакомого профессора и выпили какую-то вкусную розовую жидкость, которая пахла персиками. (З)Потом мальчик и девочка сели на подоконник, болтая ногами, и тут... (4)Всё вокруг них начало неудержимо расти, а сами Карик и Валя стали такими маленькими, что запросто уместились на спине стрекозы, которая как раз опустилась на подоконник. (5)Стрекоза унесла их в дремучие заросли на берегу ручья. (6)И началось путешествие двух человечков в зелёной стране, населённой удивительными «зверями» — муравьями, осами, бабочками, жуками. (7)Книга называлась «Приключения Карика и Вали». (8)Написал её прекрасный писатель Ян Ларри. (9)Помню потом свои увлекательные мысленные странствия где-нибудь на лесной поляне. (10)Я лежал на животе прямо в чаще зелёных трав — травинки кололись, муравьи забирались под майку, отчаянно щекотали, кусали, в носу свербило от острого аромата цветов, трав, земли, а пылкое моё воображение следовало за каким-нибудь муравьём по узкой тропке среди толстенных травяных стволов, похожих на тропический бамбук. (11)Я карабкался по толстым изогнутым лианам стеблей, пытаясь добраться до соблазнительных этих плодов, повисал на прохладных розоватых лопастях чашелистиков и наконец погружался в восхитительную, пахучую мякоть ягод, пачкаясь в алом липком соке... (12)Потом, омывшись каплей росы, вскакивал на спину жука-жужелицы и, держась за острые края его ребристого, мутно блестящего панциря, мчался по неизвестным дорогам дремучих джунглей быстрее самого быстрого автомобиля... (13)Я жил в дебрях какого-нибудь куста или в цветке, как Дюймовочка, летал на спине приручённой стрекозы над бескрайним океаном трав, как Карик и Валя... (14)Ах, как жаль, что всё это только в воображении, как жаль! (15)«Счастливая, невозвратимая пора — детство!» (16)Почему так быстро проходит оно? (17)Почему сами мы так легко и как будто даже охотно расстаёмся с ним? (18)3ачем? (19)Разве детская восторженность, внимательность, живость помешали бы нам заниматься «взрослыми» своими делами? (20)Не детской ли восторженностью,внимательностью, умением видеть и удивляться отличались многие величайшие учёные, писатели, художники, путешественники? (21)Они были выше удручающей, однообразной рутины так называемой взрослой жизни — это и помогло им совершать открытия, создавать художественные произведения, отправляться на исследования новых земель. (22) Стремление к сугубой материальности, беспрестанная оценка всего на свете с точки зрения утилитарной, сиюминутной, сплошь да рядом лишь экономической пользы не привели ли иных из нас к самой, может быть, страшной болезни двадцатого века — вещизму? (23)Вещизму со всеми вытекающими из этого печального явления последствиями: холодностью в отношениях друг с другом, неискренностью, бесчувствием, эгоизмом, забвением той необходимой истины, что люди всё-таки братья, что человек часть природы и что обращаться нам друг с другом, да и с природой, необходимо по-человечески...

Автор: Гость