Напишите сочинение-размышление на тему "Человеческое достоинство в понимании господина Журдена и моем".
Литература
Напишите сочинение-размышление на тему "Человеческое достоинство в понимании господина Журдена и моем".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достоинство по мнению Журдена-это наличие дворянского титула, приёмы и балы, выход в высшей свет, наличие множества учителей и т. д. Но никак не душевные качества и наличие настоящего гордости. Ведь в его понимании гордость-это всего лишь глупая напыщенность над которой посмеиваются благоразумные люди.
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