Напишите сочинение роль книги в жизни человека маленькое с 10 до 15предложений.ПЛИИИЗ

Книга это как жизнь, потому что именно она друг человека! Из книг мы узнаем важную информацию, которая необходима нам в жизни. И тем самым, прочитав ее мы становимся умнее и разумнее. Иногда кажется, что материал из книги не пригодиться нам в жизни, но это не так. Каждая книга чем-то особена и богата своими знаниями, что в дальнейшем нам обязательно понадобиться! Для меня важна сама книга и ее особенности то есть то, что написано в ней и есть настоящая ценность! Книгу читать очень полезно! Любите книгу и тогда вы всего добьетесь в жизни!