Напишите соответствующее притяжательное местоимение. 1. I like to play with …….. pets. 2. You can play with ……… cars in the room. 3. He can read ………. books at home. 4. She likes to play with …….. cats. 5. They can ride …...

Английский язык
Напишите соответствующее притяжательное местоимение. 1. I like to play with …….. pets. 2. You can play with ……… cars in the room. 3. He can read ………. books at home. 4. She likes to play with …….. cats. 5. They can ride ……… horses in the park
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1.My 2. Your 3. His 4. Her 5. Their
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