Напишите срочно определения 1 что такое смерды 2 что такое скань 3 что такое соседская община 4 что такое старейшины 5 что такое половцы 6 что такое печенеги 7 что такое рядов ич

1 Смерд (мн. смерды) — категория населения по «Русской правде»,крестьянин на Руси IX—XIV веков, земледелец 2СКАНЬ-Ювелирное изделие из тонкой кручёной проволоки; то же, что филигрань. 3 Первобытная (родовая) общинахарактеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма — соседская(территориальная, сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение. 4 Старейшины — наиболее старые и опытные члены родов. Их власть обеспечивается их жизненным опытом, знанием традиций и обычаев. 5 ПЛОВЦЫ-Древняя народность тюркского происхождения, кочевавшая на юго-востоке Европы в XI — нач. XIII в. 6 ПЕЧЕНГИ-Древняя народность тюркского происхождения, кочевавшая в IX—XI вв. н. э. на юго-востоке Европы. 7 Рядовичи — в Древней Руси лица, служившие землевладельцам по ряду (договору), как правило попавшие в зависимость от него за денежный долг, помощь семенами или орудиями труда и вынужденные отрабатывать его у господина, используя часть своего времени; близки к закупам.