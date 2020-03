Напишите степени сравнения следующих прилагательных и переведите их на русский язык: little, simple, small, difficult, good, great.

Гость: Гость:

Little - маленький; less - меньше; the least - самый маленький. simple - простой; simpler - проще; the simplest - самый простой. small - маленький; smaller - меньше; the smallest - самый маленький. difficult - трудный; more difficult - более трудный; the most difficult - самый трудный. good - хороший; better - лучше; the best - лучший. great - прекрасный; greater - более прекрасный; the greatest - самый прекрасный.