Напишите стих о карте России! СРОЧНО! 15 Баллов!!! :3

Гость: Гость:

В школу приду, и увижу я карту, Ту, что висит посреди на стене. Знать её должен, естественно, каждый, Есть уважение к ней и во мне. Обь, Кострома, Петербург, Енисей - Всюду названья свои, не чужие. Вижу следы я всех памятных дней... Знайте, любите карту России!