Напишите существительные прилагательные в дательном падеже. Выделите окончание Вышли к северному полюсу,пробежали по (зелёный широкий луг),подарили (маленький братишка),позвонил (лучший друг ) ,плыли по ( синее холодное море),...

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Напишите существительные прилагательные в дательном падеже. Выделите окончание Вышли к северному полюсу,пробежали по (зелёный широкий луг),подарили (маленький братишка),позвонил (лучший друг ) ,плыли по ( синее холодное море),подъехали к (автобусный парк),приблизились к (красный Марс) ,соскучились по ( жаркое лето)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пробежали по зелёному широкому лугу, Подарили маленькому братишке Позвонил лучшему другу Плыли по синему холодному морю Подъехали к автобусному парку Приблизились к красному Марсу Соскучилась по жаркому лету
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