Напишите существительные прилагательные в дательном падеже. Выделите окончание Вышли к северному полюсу,пробежали по (зелёный широкий луг),подарили (маленький братишка),позвонил (лучший друг ) ,плыли по ( синее холодное море),...

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Напишите существительные прилагательные в дательном падеже. Выделите окончание Вышли к северному полюсу,пробежали по (зелёный широкий луг),подарили (маленький братишка),позвонил (лучший друг ) ,плыли по ( синее холодное море),подъехали к (автобусный парк),приблизились к (красный Марс) ,соскучились по ( жаркое лето)

Автор: Гость