Напишите свои впечатления по рассказу А.И. Куприна "Тапёр"

В декабре 1900 года в газете «Одесские новости» был впервые опубликован рассказ А. И. Куприна под названием «Тапёр». Как утверждал автор в одной из ссылок к своему произведению, основано оно было на событиях, которые на самом деле имели место быть. Однако тем самым Куприн хотел лишь подчеркнуть его реалистичность. Анализ документальных фактов подтвердил, что никакого композитора по имени Юрий Азагаров не было. Сюжетная линия рассказа Юрий Азагаров в рассказе — четырнадцатилетний тапёр (музыкант, играющий на праздниках музыку для увеселения гостей). Его нанимают играть на ёлке в семью Рудневых — богатый и хлебосольный дом, двери которого открыты для всей Москвы. Старшая сестра, Лидия Руднева, иронично отнеслась к маленькому музыканту, не поверив, что он может отыграть целый вечер. Однако Юрий своей талантливой игрой доказывает насмешливой красавице, что он — настоящий талант, который трогательно и красиво играет любое музыкальное произведение: от классики до увеселительных танцев. В самый разгар праздника в залу, где играет маленький тапёр, входит солидный, очень серьёзный человек в летах. Юрию становится не по себе, он чувствует в его присутствии непонятную робость — тем более, что пришедший гость внимательно прислушивается к игре мальчика. Он просит сыграть одну из рапсодий Листа, а после игры в самом разгаре вечера забирает и увозит мальчика с собой. Только одеваясь, Юрий узнаёт, что этот человек — великий композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Рассказ заканчивается тем, что Юрий под началом такого великого учителя становится не менее известным композитором. Идейное содержание произведения Тема рассказа Куприна — искусство, она характерна для всего творчества этого писателя. В очередной раз Александр Иванович показывает читателям, что настоящий талант будет оценён по достоинству и вознаграждён. Композиция рассказа двухчастная и построена на контрасте. Первая часть — описание роскошного дома Рудневых и их беспорядочного, бесшабашного образа жизни. Вторая часть — скромный, маленький тапёр, который своим внешним видом может вызвать только жалость. К концу рассказа соотношение меняется: все гости дома Рудневых находятся во власти звуков, извлекаемых Юрием из пианино. Нельзя не заметить, что Куприн заостряет внимание читателя на том, что очень часто в жизни человека судьбоносное значение имеет обычный случай. Таким случаем для маленького тапёра стал приход к Рудневым Рубинштейна. Небольшой, но трогательный рассказ А. И. Куприна «Тапёр» лёгок в прочтении и способен затронуть самые глубинные струны души любого человека. Ознакомившись с анализом рассказа «Тапёр», вы обязательно пожелаете прочесть и другие сочинения по произведениями Александра Ивановича Куприна: