Напишите текст на тему знакомьтесь это я используйте личные местоимения

Начну с рождения. Я родился13 лет назад, в летний день 27 августа. Мои родители спорили, как же назвать малышку, и наконец, решили (мама решила), что меня будет звать Сашей. Шли деньки, их мальчик подрастал. Когда мне было 4 годика, у меня началось рвение к учёбе. Я умолял маму, чтобы она научила меня читать. Я быстро всё схватывала. Не заметил, как в школу пошла, учился отлично до этих пор. Но что-то изменилось. Кто-то сказал "спасите наши души, они утопают в лени наших тел" - самая большая проблема подростков. Но школа, она и есть школа, никто не хочет учиться. Самое главное в моей жизни это мои родные люди, у меня много родственников. Всех даже не перечислить. Моё детство было и продолжается не так как у всех других! Родители делают всё для меня и моей сестры, чтобы мы были образованными и добились своих жизненных целей. А цель у меня такая я хочу закончить 11 классов, благополучно сдать экзамен, поступить в Новосибирский военный институт. Но это на данный момент, может быть, планы и поменяются, но всёже.… Для меня очень важно чтобы родители гордились мной, и я всё для этого делаю.