Напишите текст-рассуждение на тему "Почему кедр можно назвать щедрым"Срочно! Заранее спасибо!

Кедр — могучее и старинное дерево. Издревле оно ценилось очень высоко. Возможно, вы или ваши друзья из своих путешествий на Алтай и в Сибирь привозили ведро маленьких вкусных орешков. Как думаете, где они растут? На этих величественных хозяевах тайги — кедрах? А вот и нет. Кедровые орешки можно собрать только с кедровой сосны. Кедр и кедровая сосна — это два разных дерева, которые относятся к одному классу, но при этом не являются одним и тем же растением. Оба дерева имеют большую ценность из-за целительных сил хвойных пород.