Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее!!! До завтра утром до 11:00 Заранее спасибо

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Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее!!! До завтра утром до 11:00 Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное часть речи . Отвечает на вопросы кто ? что ? . Определяет предмет . В такой части как существительное есть роды . Это женский , мужской и средний . Так же есть одушевлённый и не одушевлённый предмет (одушевлённый отвечает на вопрос кто ?)а не одушевлённый отвечает на вопрос что ? .
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