Напишите три первых и три последних числа в ряду двузначных чисел

Напишите три первых и три последних числа в ряду двузначных чисел

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Значит это 10, 11, 12 и 97, 98 , 99, Может я не правильно понял задание но вроде там
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