Напишите цифрой количество наречий в предложении ... *Я кивнул ему головой и пош??л восвояси вдоль задымившейся реки*.
Русский язык
Напишите цифрой количество наречий в предложении ... *Я кивнул ему головой и пош??л восвояси вдоль задымившейся реки*.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречием будет восвояси. Так что оно в этом предложении 1)
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