Напишите уравнение химических реакций, соответствующих следующим превращениям: 1. Cu - CuO - CuSo4 2. P - P2O5 - H3PO4 3 SO3 + ... - K2SO4+ ... 4. N2O5 + LiOH - .... 5. P2O5 + ... - Ca3(Po4)2 + ...
Химия
Напишите уравнение химических реакций, соответствующих следующим превращениям: 1. Cu - CuO - CuSo4 2. P - P2O5 - H3PO4 3 SO3 + ... - K2SO4+ ... 4. N2O5 + LiOH - .... 5. P2O5 + ... - Ca3(Po4)2 + ...
Ответ(ы):
Гость:
2Cu+O2 = 2CuO CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 2) 4P + 5O2 = 2P2O5 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 3) SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O (в 3-м непонятно условие) SO3 + H2O = H2SO4 H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O 4) N2O5 + 2LiOH = 2LiNO3 + H2O 5) P2O5 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 3H2O
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