Напишите уравнение реакции горения бутИна

Напишите уравнение реакции горения бутИна

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Бутин - С4Н6 2(С4Н6) + 11(О2) = 8(СО2) + 6(Н2О)
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