Напишите уравнение реакции получения бутилового эфира пентановой кислоты

Напишите уравнение реакции получения бутилового эфира пентановой кислоты

Ответ(ы):

Ответил Гость:
C4H9COOH+C2H5OH=H2O+C4H9COOC2H5
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