Напишите уравнение реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а) H2SO4 и NaOH б )HCl и Ca(OH)2; в) NaCl и AgNO3; г) FeCl3 и NaOH
Химия
Напишите уравнение реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а) H2SO4 и NaOH б )HCl и Ca(OH)2; в) NaCl и AgNO3; г) FeCl3 и NaOH
Ответ(ы):
Гость:
A) H₂SO₄+2 NaOH =2HOH+Na₂SO₄ 2H⁺+ SO₄⁻²+ 2Na⁺+OH⁻=2HOH+2Na⁺+SO₄⁻² 2H⁺+OH⁻=2HOH Б)2HCl+Ca(OH)₂=2HOH+CaCl₂ 2H⁺+2Cl⁻+Ca⁺²+2OH⁻=2HOH+Ca⁺²+2Cl⁻ 2H⁺+2OH⁻=2HOH в) NaCl+AgNO₃=NaNO₃+AgCl Na⁺+Cl⁻+ Ag⁺+ NO₃⁻= Na⁺+NO₃⁻+ AgCl Ag⁺+Cl⁻=AgCl г) FeCl₃+3 NaOH=3NaCl+ Fe(OH)₃ Fe⁺³+ 3Cl⁻+3Na⁺+3OH⁻=3Na⁺+ 3Cl⁻+ Fe(OH)₃ Fe⁺³+3OH⁻= Fe(OH)₃
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