Напишите уравнение реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а) H2SO4 и NaOH б )HCl и Ca(OH)2; в) NaCl и AgNO3; г) FeCl3 и NaOH

Химия

Напишите уравнение реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а) H2SO4 и NaOH б )HCl и Ca(OH)2; в) NaCl и AgNO3; г) FeCl3 и NaOH

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