Напишите уравнение сферы A(-3;2;0)

Напишите уравнение сферы A(-3;2;0)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
A(-3; 2; 0) Уравнение сферы , радиус которой равен R имеет вид: (x+3)+(y-2)+z=R.
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