Напишите уравнения химических реакций для цепочек превращений: а) C=CO2=H2CO3 б) S=SO2=SO3=H2SO4

Химия
Напишите уравнения химических реакций для цепочек превращений: а) C=CO2=H2CO3 б) S=SO2=SO3=H2SO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)С+O2=CO2 CO2+H2O=H2CO3 2)S+O2=SO2 4SO2+2O2=4SO3 SO3+H2O=H2SO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ПОМОГИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА!!!! (((((( ВОПРОС: привидите примеры растений, выращивае??ых в вашей местности( витебск), для которых характерны видо...
Ответить
Алгебра
7-3(2-x)=5x-2 найдите корни уравнения пожалуйста распишите задание полностью краткие ответы не потходят
Ответить
Химия
1)2 метил ,2 пентен 2) 2,2,5,5 тетраметил ,3 гептин 3)2 метил ,3 гексин 4) 2,3,4 метин пента??
Ответить
Математика
В двух рулонах было 864 метра плёнки. Сколько плёнки было в каждом рулоне, если в одном в 7 раз больше, чем в другом?
Ответить
Русский язык
Нужно вставить вопросы
Ответить