Напишите уравнения химических реакций для цепочек превращений: а) C=CO2=H2CO3 б) S=SO2=SO3=H2SO4
Химия
Напишите уравнения химических реакций для цепочек превращений: а) C=CO2=H2CO3 б) S=SO2=SO3=H2SO4
Ответ(ы):
Гость:
1)С+O2=CO2 CO2+H2O=H2CO3 2)S+O2=SO2 4SO2+2O2=4SO3 SO3+H2O=H2SO4
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