Напишите уравнения получения металлов из оксидов с помощью оксида углерода2 а) CO+CuO б) CO+Fe3O4 в) CO+ZnO г) CO+Fe2O3 Какие свойства, окислительные или восстановительные, проявляет оксид углерода2 в этих реакциях?

Химия
Напишите уравнения получения металлов из оксидов с помощью оксида углерода2 а) CO+CuO б) CO+Fe3O4 в) CO+ZnO г) CO+Fe2O3 Какие свойства, окислительные или восстановительные, проявляет оксид углерода2 в этих реакциях?
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