Напишите уравнения реакций протекающих между метанолом и : а) Кальцием б) Йодоводородом в) Оксидом меди при нагревании.

Химия

Напишите уравнения реакций протекающих между метанолом и : а) Кальцием б) Йодоводородом в) Оксидом меди при нагревании.

Автор: Гость