Напишите уравнения реакций протекающих между метанолом и : а) Кальцием б) Йодоводородом в) Оксидом меди при нагревании.
Химия
Напишите уравнения реакций протекающих между метанолом и : а) Кальцием б) Йодоводородом в) Оксидом меди при нагревании.
Ответ(ы):
Гость:
А) Сa + 2CH₃OH = (CH₃O)₂Ca (метилат кальция) + H₂ б) CH₃OH + HJ = CH₃J (метилйодид) + H₂O в) CH₃OH + СuO = HCHO (метаналь) + Сu + H₂O
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