Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям: SO3+....---gt; K2SO4+.... N2O5+LiOH---gt;.... P2O5+....---gt; Ca3(PO4)2+....
Химия
Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям: SO3+....---gt; K2SO4+.... N2O5+LiOH---gt;.... P2O5+....---gt; Ca3(PO4)2+....
Ответ(ы):
Гость:
SO₃ + KOH = S₂SO₄ + H₂O N₂O₅ +LiOH = LiNO₃ + H₂O P₂O₅ +Ca(OH)₂ =Ca₃(PO₄)₂ +H₂O кислотный оксид + щелочь = соль + вода
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