Напишите уравнения реакций получения галогенопроизводных алканов из спиртов. ----- Формалин представляет собой 35–40%-й раствор муравьиного альдегида в воде. Сколько формаль дегида содержится в 8 кг 40%-го раствора фо...

Напишите уравнения реакций получения галогенопроизводных алканов из спиртов. ----- Формалин представляет собой 35–40%-й раствор муравьиного альдегида в воде. Сколько формаль дегида содержится в 8 кг 40%-го раствора формалина? --- Очень нужно.

Реакции получения галогенопроизводных алканов из спиртов заключаются в гидрогалогенировании спиртов(R-OH, где R радикал). Всё очень просто. Спирт реагируя с галогеноводородом отдаёт свою гидроксильную(OH) группу и замещает её соотв. галогеном R-OH + HCl R-Cl + HO На примере этанола: CHOH + HCl CHCl + HO --------------- Для получения кол-ва формальлегида в растворе составим соответствие 8 кг раствора — 100% Xкг формальдегида — 40% Перемножая крест на крест получаем 8•40=100•X Решаем уравнение и получаем X=3.2кг формальдегида